Выставка «Мы были первыми!» открылась в Историческом парке в Самаре 12 апреля 2023 года

На выставке представлены уникальные материалы, переданные летчиком-космонавтом Олегом Кононенко. Фото: администрация Исторического парка "Россия - Моя история"

12 апреля 2023 года в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре состоялось открытие выставки «Мы были первыми!». Мероприятие посвящено Дню космонавтики и юбилею первого полета в космос женщины-космонавта Валентины Терешковой. Информацию сообщили в администрации Исторического парка.

Выставка представлена на 18 информационных стендах. В ее состав вошли уникальные материалы, которые передал лично Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко. Гости также смогут узнать об экспериментальных полетах собак, первом искусственном спутнике Земли и многом другом, ознакомиться с макетом космического корабля «Восток-1».

Выставка будет работать до 30 июня 2023 года. Она открыта с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

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