«Лада» вернется в КХЛ с сезона 2023/2024

Последние пять сезонов «Лада» провела в ВХЛ. Фото: ХК «Лада» (Тольятти).

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников на сезон 2023/2024. В списке есть тольяттинская «Лада».

- «Лада» - в КХЛ. С возвращением, Тольятти! – опубликовали пост в соцсетях лиги.

Напомним, «Лада» выступала в Континентальной хоккейной лиге в 2008-2010 и 2014- 2018 годах. За это время «автозаводцы» только один раз попали в плей-офф. Последние пять сезонов тольяттинцы провели в Высшей хоккейной лиге.

В октябре 2022 года Владимир Путин во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым поручил главе Самарской области вернуть «Ладу» в КХЛ. После этого в клубе несколько раз заявляли, что «Лада» готова к возвращению к лигу.