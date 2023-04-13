Самарских родителей проконсультируют, как записать ребенка в первый класс

Из-за первого класса волнуются не только дети. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Многие родители теряются при записи ребенка в школу, особенно когда он первый. Теперь в офисах Сбера в Самаре можно проконсультироваться, как записаться в школу через Госуслуги и региональные порталы государственных органов. Услуга предоставляется бесплатно и доступна для всех. Если у родителя нет учетной записи на Госуслугах, ему помогут зарегистрироваться на портале через приложение банка.

Для подачи заявления на зачисление в первый класс потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, номер или название школы, сведения о регистрации родителя и ребенка.