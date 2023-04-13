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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:37

В Самарской области на дачные перевозки выделили 137 млн рублей в 2023 году

Они стартуют уже с 15 апреля
Ирина СИНЕГУБОВА
Контракт с подрядчиком уже был заключен.

Контракт с подрядчиком уже был заключен.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли торги на организацию регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам. Подрядчик был найден. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Объявление было размещено 14 марта, а прием заявок завершился 30 марта. Победителем стало ООО «Самара Авто Газ». Заказчиком выступает департамент транспорта Самары. Контракт с подрядчиком уже был заключен.

На перевозки готовы выделить большую денежную сумму – начальная цена контракта составляет 137 миллионов рублей. Именно столько средств за свои услуги и предложило «Самара Авто Газ».

Дачные автобусы планируют запустить в Самаре с 15 апреля 2023 года, о стоимости проезда в этом году рассказали в городском дептрансе.

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