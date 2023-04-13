Горожане показали, как река Самарка вышла из берегов

Вода вышла из берегов. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами с подтопленных ситуаций. На этот раз из берегов вышла из берегов река Самарка.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях. Судя по предоставленным кадрам, вода подтопила берег. Ранее специалисты предупреждали горожан о повышении уровня воды из-за максимальных сбросов через Жигулевский гидроузел составит 26 тысяч кубометров в секунду.

Сброс воды пройдет с 14 по 20 апреля 2023 года. Напомним, горожане также поделились кадрами затопленных пляжей на набережной реки Волга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.