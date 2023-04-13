Минфин США исключил из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи

Действия ограничений со стороны США не распространяются на услуги оператора в области обеспечения связи и расчетов за них / Фото: МегаФон

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи. Соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65).

Документ разрешает оператору оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, ПО, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.

— Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это, по сути, говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет, — пояснили в пресс-службе компании.

Оператор считает, что внесение его в черный список — необоснованное и нелогичное решение. Компания намерена оспаривать его.

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