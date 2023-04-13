Самарское УФАС обнаружило нарушения в рекламе пенного напитка в Жигулевске

Служба признала рекламу ненадлежащей

УФАС Самарской области обнаружило нарушение Закона о рекламе в рекламе пенного напитка, размещенной в Жигулевске. Информацию сообщили в антимонопольной службе.

Реклама, о которой идет речь, была размещена на фасаде продуктового магазина. Там находился световой короб с надписью «Хорлбат beer». При этом информация о вреде чрезмерного потребления алкоголя в тексте отсутствовала. Аналогичные нарушения были обнаружены в рекламе того же напитка, размещенной в двух других торговых точках. Отмечается, что у всех магазинов один владелец.

По результатам проверки УФАС признало рекламу ненадлежащей. Однако обошлось без выдачи предписания – нарушения уже устранили.

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