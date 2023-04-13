Самарцам рассказали, что является надежной защитой от кори

Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, как избежать заболевания. Специалисты рекомендуют защитить свой организм от кори.

По информации министерства здравоохранения региона, корь считают крайне заразной болезнью, которая передается воздушно капельным путем. Вирус остается активным в воздухе и на инфицированных поверхностях еще 2 часа. Надежной защитой от заболевания считают вакцинацию. Укол обязательно вкалывают детям в возрасте 1 года.

Ревакцинация проводится в 6 лет. Специалисты отмечают, что вакцинация не сопровождается клиническими проявлениями. Невакцинированные дети подвергаются риску заболевания и развития осложнений.

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