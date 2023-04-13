Средняя стоимость квадратного метра жилья составит 86 868 рублей в Самаре в 2023 году

Показать будет распространяться на все правоотношения в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили норматив средней стоимости одного квадратного метра жилья на 2023 год. Соответствующее постановление подписала мэр Елена Лапушкина, оно размещено на сайте городской администрации.

Согласно документации, на протяжении всего 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья составит 86 868 рублей. Это будет распространяться на все правоотношения в этом году.

Напомним, с помощью данного показателя рассчитываются социальные выплаты работникам муниципальных учреждений Самары на приобретение жилья, также его применяют для расчета размера единовременной социальной выплаты многодетным семьям (с пятью и более детей) и на приобретение или строительство жилья.

Помимо этого, средняя стоимость используется для определения стоимости приобретения жилого помещения, владельцы которого не признаются нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

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