Энергетики подали в суд на ТТУ Самары

Претензию энергетиков к ТТУ рассмотрит арбитражный суд региона Фото: Ольга НОВИКОВА

Энергетики подали два иска в суд против МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары. Они хотят взыскать с предприятия задолженность. Информация об этом размещена на сайте регионального арбитража.

Так, в суд в конце марта обратилось АО «Самарагорэнергосбыт». Оно потребовало взыскать с ТТУ пени в 617,6 тысячи рублей за периоды: с 1 января по 31 марта 2020 года, с 1 июля по 31 декабря 2020 года, пять месяцев 2021 года и пять месяцев 2022 года. Однако поскольку компания нарушила правила предъявления иска, суд пока оставил заявление без движения.

А вот по второму иску уже назначено предварительное судебное заседание. Оно намечено на 25 мая 2023 года. На нем будет рассмотрено требование энергетиков о взыскании с ТТУ 7,7 млн рублей: долг в 7,6 млн рублей за период с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года и пени в 146 475 рублей за период с 21 февраля по 10 марта 2023 года, а также расходы по госпошлине в 61 759 рублей.

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