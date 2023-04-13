В Самарской области меры соцподдержки помогли многодетной семье

В регионе оказывают поддержки семьям
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области продолжают помогать многодетным семьям. В регионе реализуют национальный проект «Демография».
По информации пресс-службы правительства региона, одна из семей Исаклинского района получает все положенные меры социальной поддержки. Госпрограмма «Доступное жилье» и материнский капитал помогли семье Макаровых переселиться в новый дом. Существенной помощью для бюджета Макаровых также стало ежегодное единовременное пособие к началу учебного года, пособие на питание, выплаты на детей и компенсация на оплату ЖКХ.
В прошлом году Макаровы оформили семейный региональный капитал в 100 тысяч рублей, которые потратили на расходы для малышки.
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