Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 12:31

В Самарской области меры соцподдержки помогли многодетной семье

В регионе реализуют нацпроект «Демография»
Алена ПРОВКИНА
В регионе оказывают поддержки семьям

В регионе оказывают поддержки семьям

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжают помогать многодетным семьям. В регионе реализуют национальный проект «Демография».

По информации пресс-службы правительства региона, одна из семей Исаклинского района получает все положенные меры социальной поддержки. Госпрограмма «Доступное жилье» и материнский капитал помогли семье Макаровых переселиться в новый дом. Существенной помощью для бюджета Макаровых также стало ежегодное единовременное пособие к началу учебного года, пособие на питание, выплаты на детей и компенсация на оплату ЖКХ.

В прошлом году Макаровы оформили семейный региональный капитал в 100 тысяч рублей, которые потратили на расходы для малышки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.