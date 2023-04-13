В МЧС прокомментировали ЧП в жилом доме в п. Зубчаниновка в Самаре 13 апреля 2023

Площадь пожара составила 10 квадратных метров Фото: Наталья АРТЯКОВА

В МЧС прокомментировали ЧП в жилом доме в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары. В ведомстве опровергли информацию о взрыве газа. По его данным, в здании был обычный пожар.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:17. В доме № 3 по Пушкарскому проезду горел пристрой. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали 11 человек и две единицы техники. Они справились с огнем в течение нескольких минут. Ликвидация пожара была объявлена в 13:32. В настоящее время специалисты устанавливают причину ЧП.

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