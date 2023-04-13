Самарцы пожаловались на стихийную свалку на улице Бобруйской

Жители пожаловались на свалку. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают делиться проблемами в социальных сетях. На улице Бобруйской мусорка превратилась в стихийную свалку.

Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами на своей официальной странице. По сообщению очевидцев, мусор не вывозится больше месяца. На участке складируют не только бытовой хлам, но и мешки, ветки и листву. О том, что стало причиной огромной свалки – пока неизвестно.

Ранее на улице Бобруйской стало известно о сносе заброшенного здания. Подрядчики пригнали спецтехнику. Напомним, местные жители уже жаловались о куче мешком после субботников.

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