В КПРФ решили не наказывать самарского депутата с лапшой на ушах

Народный избранник слушал с лапшой на ушах послание президента РФ / Фото: Михаил Абдалкин / vk.com

В КПРФ решили не наказывать самарского депутата Михаила Абдалкина, который слушал послание президента РФ с лапшой на ушах. Исключать из партии его тоже пока не собираются, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, Михаил Абдалкин попал под волну критики после опубликования на своей странице видео. На нем депутат сидит с лапшой на ушах перед монитором компьютера, на котором транслируется выступление главы государства перед Федеральным собранием. Коллеги осудили народного избранника за подобное поведение и назвали эту выходку недопустимой. Ему объявили публичное порицание.

В дальнейшем стало известно, что полиция составила в отношении Михаила Абдалкина протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Дело дошло до суда. Тот признал депутата виновным и назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Народный избранник не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Самарский областной суд рассмотрит ее 27 апреля 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.