Составлен рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин

И все-таки мы разные! Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

Банк ВТБ проанализировал, какие автомобили покупали заемщики в марте 2023 года. Около 47% мужчин приобретали машины с типом кузова седан, 36% клиентов - кроссоверы, остальные - универсалы, хэтчбеки, лифтбеки и пикапы.

Среди заемщиков-женщин - прямо противоположная картина: около 45% занимают кроссоверы, порядка 40% - седаны, а остальную часть – прочие типы кузова.

- Вопрос приобретения автомобиля зависит от личных предпочтений каждого и основной цели покупки. Это отражается на технических характеристиках транспортного средства, его дизайне и типе кузова. Однако мы выяснили, что подход к выбору машины различается еще и в зависимости от пола. За счет своей динамичности и маневренности мужчин больше привлекают седаны. Женщины же предпочитают кроссоверы, так как они обладают высокой посадкой, практичностью и могут использоваться как семейный автомобиль, - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Наибольшим интересом у заемщиков обоих полов пользуется Lada: ее купил каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина. В топ-5 наиболее популярных брендов среди мужчин также входят Kia, Hyundai, Omoda и Haval (4%). У женщин второй по популярности маркой после Lada стала Omoda. Пятерку лидеров замыкают Kia, Hyundai и Haval.