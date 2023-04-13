Газоснабжение восстановили в семи населенных пунктах Самарской области после аварии

Жителям Челно-Вершинского района пришлось посидеть без газа из-за аварии
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Самарской области восстановили газоснабжение в Челно-Вершинском районе. Ремонт поврежденной задвижки газопровода завершен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
- В 15:40 четверга, 13 апреля 2023 года, специалисты установили задвижку газопровода. В настоящее время происходит заполнение системы, - отметили в оперативном ведомстве.
Напомним, коммунальная авария произошла около 9 часов утра 13 апреля 2023 года. Повреждение выявили на участке в 10 км севернее села Челно-Вершины. Без газа остались семь населенных пунктов, а это 1440 домов, в которых проживают 2 506 человек, в том числе 210 детей. Подачу ресурса обещали восстановить к вечеру, но устранить аварию удалось раньше.
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