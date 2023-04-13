Пожарные за сутки 56 раз выезжали тушить горевшую траву в Самарской области

Чаще всего природные пожары происходят в Ставропольском районе Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области за минувшие сутки произошло 56 природных пожаров. Общая их площадь составила 1,3 га. Причиной стал неконтролируемый пал сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

– Большинство пожаров зарегистрировано в Ставропольском районе – восемь на площади 0,158 га. На втором месте оказался Кинель-Черкасский район. Туда пожарные выезжали семь раз. Общая площадь возгораний составила 0,132 га, – отметили в оперативном ведомстве.

Всего с начала 2023 года в Самарской области произошло уже 630 природных пожаров. От огня пострадали территории общей площадью более 32 га. Также с начала года в регионе зафиксировали уже 14 лесных пожаров (свыше 17 га). Два из них произошли накануне: в 9-м квартале городского лесничества в Автозаводском районе Тольятти и в 100 и 109 кварталах Новобуянского лесничества в Ставропольском районе.

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