В Самаре после вмешательства суда женщине выдадут квартиру

Права женщины восстановят Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местной жительнице предоставят жилье. Ранее женщина жила в аварийном здании.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства провели проверку требований жилищного законодательства. Оказалось, местной жительнице в срок не предоставили благоустроенное жилье, которое бы отвечало санитарным и техническим нормам. Дом самарчанки признали аварийным, собственница могла выбрать подходящую квартиру.

Жилье не было предоставлено в срок. Правоохранители направили иск в суд. Исполнение решения взяли на контроль.

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