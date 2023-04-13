В Самаре после вмешательства суда женщине выдадут квартиру

Права женщины восстановят
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре местной жительнице предоставят жилье. Ранее женщина жила в аварийном здании.
По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства провели проверку требований жилищного законодательства. Оказалось, местной жительнице в срок не предоставили благоустроенное жилье, которое бы отвечало санитарным и техническим нормам. Дом самарчанки признали аварийным, собственница могла выбрать подходящую квартиру.
Жилье не было предоставлено в срок. Правоохранители направили иск в суд. Исполнение решения взяли на контроль.
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