В Самаре подготовят парки к открытию летнего сезона

Специалисты подготавливают парки. Фото: мэрия

В Самаре продолжается благоустройство города в рамках месячника. Специалисты охватили работами городские общественные территории.

По информации городской администрации, в областной столице приступили к уборке парков. Все работы планируют завершить к 20 апреля 2023 года. Дата традиционно считается стартом нового паркового сезона. Специалисты также подготавливают колесо обозрения в парке им. Гагарина.

Прокатиться на аттракционе можно после старта сезона с 10:00 до 22:00. Повышенное внимание подрядчики уделят состоянию детских и спортивных площадок.

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