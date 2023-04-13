Жители семи сел Самарской области сидели без газа из-за неаккуратного тракториста

Газоснабжение восстановлено Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челно-Вершинском районе Самарской области утром 13 апреля произошла коммунальная авария. Водитель трактора врезался газопровод.

По информации СВГК, во время движения трактора был поврежден выход подземного газопровода и задвижка в поселке Новое Аделяково. Специалисты оперативно начали ремонт после поступления сигнала. Чтобы провести работы, сотрудники компании приостановили газоснабжение в 7 населенных пунктов. Без газа сидели 1177 домов и 13 коммунально-бытовых объектов.

К 11:00 газоснабжение восстановили. Ремонт завершили в 15:00. Пуск газа осуществляется и в последний населенный пункт – Седелькино.

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