Губернатор Самарской области рассказал об экономическом потенциале региона представителям бизнеса

Глава региона представил потенциал Самарской области. Фото: пресс-службы правительства региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об экономическом потенциале региона представителям дипмиссий России и стран зарубежья. Участие в мероприятии приняли 16 представителей иностранных государств.

Во время встречи заинтересованность в сотрудничестве с регионом проявили представили стран ближнего Востока. Задача презентации потенциала губернии – прилечь инвестиции, наладить новые деловые и бизнес связи, а также продвинуть продукцию и разработки предприятий региона. Губернатор отметил, что регион находится на пересечении путей с Севера на Юг и с Запада на Восток. Активно продолжается социальное развитие региона, благодаря нацпроектам.

- Такого внимания руководства страны к региону, как сегодня, трудно вспомнить. Мы чувствуем колоссальную поддержку масштабных проектов, реализуемых в нашем регионе, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Самарская области уже показала высокую адаптивность и новые возможности для развития. В регионе создали благоприятные условия для бизнеса. Глава региона уверен, что презентация губернии в Торгово-промышленной палате поможет открыть новые возможности для сотрудничества. Также на мероприятия прошла масштабная выставка с проектами и разработками передовых кластеров Самарской области.

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