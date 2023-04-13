В Самарской области могут начать летные испытания гражданских беспилотников в середине мая

Испытания могут стартовать в середине мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре и Тольятти планируют провести летные испытания гражданских беспилотников. Их тестирование может стартовать уже в середине мая.

Министерство экономического развития страны рассмотрело и поддержало заявку компании «Транспорт будущего». В регионе могут провести летные испытания гражданских беспилотников. В реализации проекта примут участие семь компаний. Беспилотники могут применять для воздушной перевозки грузов, а также выполнения авиационных работы, включая работы по защите сельскохозяйственных культур.

Губернатор Самарской области ранее отмечал, что регион показал высокую адаптивность к реалиям. Губерния становится драйвером развития беспилотных авиационных систем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.