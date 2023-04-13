Губернатор Самарской области: «Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом»

Глава региона рассказал о возвращении "Лады" в КХЛ. Фото: Светлана Осьмачкина

Сегодня Совет директоров Континентальной хоккейной лиги одобрил заявку «Лады» о включении в состав участников чемпионата сезона 2023/2024. Возвращение тольяттинской клуба в КХЛ стало возможным благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке Президента РФ Владимира Путина.

«Это долгожданное событие для Тольятти, где хоккей - спорт номер один, а хоккейный клуб «Лада» – неотъемлемая часть истории и жизни города. Поздравляю Тольятти, всех любителей хоккея нашего региона с возвращением «Лады» в КХЛ. Это было мечтой многочисленных болельщиков клуба. Обещал тольяттинцам, что приложу максимум усилий, чтобы вернуть «Ладу» в КХЛ. Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом», – сказал Дмитрий Азаров. – Хочу поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина, который уделяет больше внимание Тольятти и всей Самарской области, за поддержку и содействие в решении вопроса по возвращению «Лады» в КХЛ».

Дмитрий Азаров также поблагодарил руководство КХЛ за принятое решение. Напомним, о планах вернуть «Ладу» в КХЛ Дмитрий Азаров заявил в сентябре 2022 года на встрече с командой. Известно, что позднее губернатор лично обсуждал ключевые вопросы с лигой, руководством АВТОВАЗа, Министром спорта РФ. В вопросе развития ХК «Лада» губернатору удалось заручиться поддержкой Президента страны.

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