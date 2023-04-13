В Самаре более 126 тысяч человек приняли участие в месячнике по благоустройству

Самарцы выходят на субботники. Фото: мэрия

В Самаре глава города Елена Лапушкина рассказала, сколько человек вышло на субботники. В областной столице продолжается месячник по благоустройству территорий.

Елена Лапушкина ответила на вопросы местных жителей в прямом эфире ЦУР Самарской области. По словам мэра, примерно 126 тысяч человек уже приняли участие в работах. В месячники по благоустройству принимают участие муниципальные служащие, а также местные жители и работники предприятий.

Напомним, в рамках месячника по благоустройству специалисты подготавливают парки и аттракционы к летнему сезону. Аттракционы начнут работать с 20 апреля 2023 года.

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