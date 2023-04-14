В Самаре специалисты в рамках месячника удаляют рекламу на улицах

Специалисты удаляю рекламу. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты и местные жители продолжают работы в рамках месячника по благоустройстсву. Сотрудники компаний начали убирать рекламу с улиц города.

По информации городской администрации, особое внимание уделяю конструкциям, не являющимся щитами для рекламы. Некоторые горожане расклеивают объявления на фонарные столбы или остановки общественного транспорта. Листовки удаляют, после чего красят поверхность.

Также сотрудники закрашивают граффити. Все конструкции подготавливают к летнему сезону. Специалисты признаются, что сложнее всего бороться с граффити. Приходится закрашивать опоры целиком.