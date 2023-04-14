В Самаре завершили ремонтные работы на Южном мосту

На щитке срок окончания работ - конец августа. Фото: городская администрация

В Самаре в начале апреля специалисты приступили к экстренному ремонту Южного моста. На данный момент все работы завершены.

По информации департамента транспорта Самары, работы на мосту завершены в полном объеме. Ранее глава города отмечала, что ремонт планировали завершить до конца апреля 2023 года. Видимо, сотрудники смогли сдать объект раньше сроков. Работы велись к экстренном порядке с усиленными темпами.

Напомним, Южный мост был частой причиной жалоб местных жителей. О ремонте и взыскании с подрядчиков средств говорили не один месяц.

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