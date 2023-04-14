В Самарской области заведующая магазином перевела мошенникам больше миллиона рублей

Женщина обратилась за помощью в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрани Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Потерпевшая перевела злоумышленникам более 1 миллиона рублей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, заведующей магазинов позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Звонившие рассказали о мошенниках, которые пытаются украсть деньги с карты жительницы. Женщине порекомендовали перевести средства на безопасный счет. После перевода мошенники перестали выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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