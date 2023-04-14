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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:46

Самарская область стала лидером по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Жители подали 290 идей
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Регион стал лидером по количеству заявок

Регион стал лидером по количеству заявок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область возглавила тройку активных регионов по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». На втором и третьем месте Москва и Московская область.

Жители самарского региона направили 290 идей в первые две недели. Сбор заявок на третий форум стартовал в марте. Финал состоится в конце июня 2023 года. Губерния принимает участие в форуме с 2020 года, в прошлом году область входила в тройку лидеров, представив 1351 инициативу. Предложить свою идею или проект может каждый желающий. Главный критерий – польза людям.

- Форум сподвигает всех нас на то, чтобы услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе и регионе и на уровне всей России, - отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

Прием заявок продолжается. Сбор идей проводят по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы. Помимо этого, на площадке проводят конкурс отечественных брендов.

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