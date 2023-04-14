Самарская область стала лидером по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Регион стал лидером по количеству заявок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область возглавила тройку активных регионов по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». На втором и третьем месте Москва и Московская область.

Жители самарского региона направили 290 идей в первые две недели. Сбор заявок на третий форум стартовал в марте. Финал состоится в конце июня 2023 года. Губерния принимает участие в форуме с 2020 года, в прошлом году область входила в тройку лидеров, представив 1351 инициативу. Предложить свою идею или проект может каждый желающий. Главный критерий – польза людям.

- Форум сподвигает всех нас на то, чтобы услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе и регионе и на уровне всей России, - отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

Прием заявок продолжается. Сбор идей проводят по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы. Помимо этого, на площадке проводят конкурс отечественных брендов.

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