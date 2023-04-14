Легковушка сгорела у гипермаркета «Лента» на ул. Физкультурной в Самаре

Пожарные потушили полыхающее авто за несколько минут Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в четверг, 13 апреля 2023 года, на улице Физкультурной в Самаре произошло ЧП. Там на парковке гипермаркета «Лента» загорелась отечественная легковушка. Очевидцы поделились в соцсетях фото с места происшествия.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 20:32. На улице Физкультурной, 141 горел автомобиль ВАЗ-2110, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали 10 человек и две единицы техники. Пожарные потушили огонь в течение нескольких минут. Ликвидация возгорания была объявлена в 20:38. Информации о пострадавших нет. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.

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