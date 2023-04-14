Два человека погибли в сгоревшем авто после ДТП с остановкой на М-5 в Самарской области

Пикап влетел в кирпичную остановку и вспыхнул как спичка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ранним утром в пятницу, 14 апреля 2023 года, на 998 км трассы М-5 в Ставропольском районе произошло страшное ДТП. Примерно в пять часов автомобиль «ВИС» врезался в остановку и загорелся. К сожалению, не обошлось без жертв.

— Сообщение поступило в 5:19. В районе поселка Прибрежный пикап «ВИС 2349» на базе «Гранты» столкнулся с остановкой. Автомобиль сгорел. Погибли два человека. Их личности устанавливаются. Привлекались 6 человек и одна единица техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ГУ МВД по региону, за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина. Он наехал на препятствие — остановку, после чего машина загорелась. Водитель и его пассажир скончались на месте. Личность второго погибшего пока неизвестна. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал