Ураганный ветер сорвал крышу дома в ЖК «Солнечный» под Тольятти 14 апреля 2023

Ветер повредил кровлю на площади 100 кв. м / Фото: t.me/tltvip

В пятницу, 14 апреля 2023 года, в селе Подстепки Ставропольского района произошло ЧП. Ураганный ветер сорвал крышу дома в многострадальном ЖК «Солнечный».

По словам местных жителей, «свистопляска» началась около четырех часов утра. Они услышали, как ветер стал трепать покрытие крыши. А утром, выйдя из подъезда, люди увидели на земле огромный кусок профнастила. Кровля не выдержала испытание стихией.

- В 8:01 поступило сообщение, что из-за сильных порывов ветра произошло повреждение кровли трехэтажного многоквартирного дома на улице Школьной, 9 на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Восстановление кровли займет несколько дней. По данным оперативного ведомства, ремонтные работы запланированы на понедельник, 17 апреля 2023 года.

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