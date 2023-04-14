Жителям Самары напомнили, как они отдыхают на майские праздники

Самарцам рассказали о майских праздниках
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Самары и области смогут отдыхать на майских выходных. Специалисты рассказали, когда можно насладиться отдыхом.
В том году самарцы будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая включительно. В мае сотрудники будут работать 20 дней. Работники, получающие оклад, не потеряют деньги, снижение дохода возможно при сменном графике. Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отмечают, что в тот период лучше не брать отпуск.
Аналитики подчеркивают, что выгоднее взять отпуск в августе.
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