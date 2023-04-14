Многие самарцы сталкиваются с абьюзом на работе

Самарцы рассказали об абьюзе на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители заявили, что чувствуют абьюз во время работы. Жители под этим понимают злоупотребление властью и несоблюдение ТК.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с психологическим насилием сталкиваются 41% опрошенных, у 45% респондентов не было подобного опыта. Чаще остальных об абьюзивных отношениях на работе сталкиваются респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Основными проявлениям психологического насилия считают добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к работе.

Также горожане признались, что сталкиваются со злоупотреблением руководства властью. 18% рассказали об унижениях со стороны руководства.

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