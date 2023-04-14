Труп человека нашли в сгоревшем доме под Тольятти 13 апреля 2023 года

Пожарные боролись с огнем около четырех часов / Фото: vk.com/tvtogliatti24

Вечером в четверг, 13 апреля 2023 года, в селе Кирилловка Ставропольского района произошел пожар. На улице Советской, 29 вспыхнул частный дом. К сожалению, без жертв не обошлось.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 22:15. По приезде установлено, что горит дом на площади 33 квадратных метра. В результате происшествия погиб один человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место ЧП выезжали 13 человек и пять единиц техники. На тушение возгорания у них ушло около четырех часов. В 01:25 пожарным удалось локализовать пламя, а в 02:26 — полностью его ликвидировать. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего и личность погибшего.

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