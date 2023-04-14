В Самарской области пройдут дорожные рейды с 14 по 16 апреля 2023 года

Инспекторы проведут рейды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области вновь пройдут направленные рейды с 14 по 16 апреля 2023 года. Инспекторы усилят контроль на дорогах.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ГИБДД выйдут на усиленный режим несения службы. Особое внимание планируют уделить водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. За первое нарушение водителям грозит штраф и временное лишение прав.
Во время направленных мероприятий задействуют максимальное количество личного состава. Отказ автолюбителя от освидетельствования не отменяет ответственность.
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