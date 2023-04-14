Производство диетического и спортивного питания запустят в ОЭЗ «Тольятти» в 2024 году

Сегодня экспертный совет одобрил заявку будущего резидента инвестплощадки / Фото: Минэкономразвития Самарской области

В Самарской области появится производство диетического и спортивного питания. Его построят в особой экономической зоне «Тольятти». Заявку компании, которая станет инвестором инвестплощадки, утвердили в пятницу, 14 апреля 2023 года, на заседании экспертного совета под руководством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Планируется, что общий объем инвестиций в проект составит более 840 млн рублей. Компания намерена использовать инновационные технологии и только отечественное сырье, материалы и комплектующие. Новый резидент создаст 209 рабочих мест. Запустить производство планируется уже в 2024 году.

- Сегодня мы одобрили заявку потенциального резидента ОЭЗ и готовы оказать все необходимое содействие качественной реализации проекта и быстрого запуска, - сказал Дмитрий Богданов.

Теперь число резидентов ОЭЗ «Тольятти» составит 32 компании. Среди них как российские, так и зарубежные предприятия. Напомним, по итогам 2022 года общий объем инвестиций в площадку составил 10,5 млрд рублей. В декабре ОЭЗ отметили на федеральном уровне как площадку с наиболее развитой инфраструктурой.

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