Детский сад № 225 на ул. Агибалова ликвидируют в Самаре

Администрация Самары выпустила постановление о реорганизации двух садиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют ликвидировать одно из дошкольных учреждений. Речь идет о детском саде № 225 на улице Агибалова, 13. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Согласно документу, детский сад № 225 присоединят к садику № 452 «Бусинка», который расположен в Студенческом переулке. Причина реорганизации — экономическая нецелесообразность ведения однородной деятельности двумя муниципальными учреждениями.

Власти города отмечают, что объединение детских садов позволит усовершенствовать внутреннюю структуру учреждений системы образования. Средства на реорганизацию выделят из городского бюджета.

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