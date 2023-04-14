В Самарской области водитель иномарки сбил двух подростков на самокатах

Детей доставили в больницу. Фото: ГУ МВД Росси по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области водитель иномарки сбил двух мальчиков. Подростки ехали по дороге на самокатах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель автомобиля «Toyota RAV4» по улице Мира. Напротив жилого дома автолюбитель сбил двух подростков – мальчиков 11 и 12 лет. Несовершеннолетние ехали на самокатах вдоль дороги. В результате столкновения дети получили травмы.

Пострадавших госпитализировали. Их доставили в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

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