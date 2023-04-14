Гендиректор «Лады» поблагодарил Дмитрия Азарова за решение вопроса с возвращением команды в КХЛ

Для Тольятти новость о возвращении хоккейной команды в КХЛ стала настоящим праздником / Фото: ХК "Лада"

В четверг, 13 апреля 2023 года, стало известно о возвращении тольяттинской «Лады» в КХЛ. Это стало возможным благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Руководство хоккейного клуба поблагодарило главу региона за помощь в решении вопроса.

— От лица клуба и болельщиков команды хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за внимание и колоссальную работу, которую он проделал для возвращения «Лады» в КХЛ. В сентябре 2022 года губернатор сказал, что сделает все возможное, чтобы вернуть клуб в лигу. Это обещание Дмитрий Игоревич выполнил — он человек слова и дела, — сказал генеральный директор ХК «Лада» Александр Чеботарев.

По словам руководителя клуба, если бы не глава региона, то решить вопрос с заявкой команды в КХЛ было бы невозможно. Дмитрий Азаров лично вел переговоры с руководством лиги и АВТОВАЗа, Минспорта России. Также он обсуждал эту тему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заручился его поддержкой.

— Дмитрий Игоревич организовал работу по выполнению клубом требований лиги, решил ключевые для этого вопросы. Он держал процесс заявки «Лады» в КХЛ на личном контроле. Все это позволило клубу получить одобрение Совета директоров КХЛ, — подчеркнул Александр Чеботарев.

Гендиректор «Лады» отметил, что возвращение команды в КХЛ — это знаковое событие для клуба, Тольятти и всего региона. Этого очень ждали болельщики, спортсмены, тренеры. Александр Чеботарев пообещал сделать все возможное, чтобы в предстоящем сезоне «Лада» как можно чаще радовала своих фанатов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал