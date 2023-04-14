Полиция Самары начала проверку из-за распространения ролика о предполагаемом педофиле

Правоохранители разбираются с информацией, опубликованной в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 апреля 2023 года, в самарских пабликах появился пост о предполагаемом педофиле. Кто-то опубликовал скриншоты переписки 25-летнего мигранта с 15-летней девушкой и видео «наказания» парня. Информация об этом дошла до правоохранительных органов.

- В настоящее время по факту публикации информации в сети проводится проверка, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Согласно опубликованным в соцсетях скриншотам переписки, мигрант предлагал школьнице встретиться. Говорил, что хочет поцеловать ее и не только. Хотя девушка явно была против таких отношений, на встречу она якобы согласилась.

Когда молодой человек явился в условленное место, а по предварительным данным, это аттракционы в парке Дружбы, его ждал неприятный сюрприз. Вместо девушки пришли бритоголовые накаченные парни. Они проучили иностранца кулаками и ногами, а потом отпустили восвояси, пригрозив передать переписку с подростком в полицию.

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