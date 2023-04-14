Назван средний заработок кассира-операциониста в Самаре в 2023 году

В областной столице зарплата ниже, чем в других городах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько в Самаре может зарабатывать кассир-операционист. Средний заработок был выявлен на основе предложений работодателей за апрель 2023 года. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

В Самаре зарплатный максимум кассира-операциониста составил 60 тысяч рублей. На такой доход могут претендовать специалисты с высшим образованием и стажем от 1 года, имеющие валютный сертификат, знающие банковские продукты и специализированное банковское программное обеспечение. Средняя зарплата по Самаре равна 35 тысячам рублей.

Что касается портрета соискателя, в основном это женщины в возрасте 40 лет с высшим образованием.

Отметим, что в Самаре зарплаты оказались ниже, чем в других городах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге кассир-операционист может получать до 100 и 80 тысяч рублей соответственно.

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