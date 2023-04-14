Жители Самары смогут увидеть на большом экране криминальную драму «Зоськина заправка»

Картина вышла в российский прокат 13 апреля 2023 года

В четверг, 13 апреля 2023 года, в прокат вышел фильм «Зоськина заправка» (16+). Режиссером криминальной драмы выступила Наталья Углицких. Главную роль исполнила звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер.

Действие фильма разворачивается на заправке, где работает главная героиня по имени Зося. Женщина мечтает о большой любви и приключениях. Однако сможет ли она выжить, если все ее мечты сбудутся? Временной промежуток картины — всего одна ночь. Однако за это время зритель успеет испытать самые разные эмоции — от грусти и тоски до любви и обиды.

— Это честная история про женщину, которой движут чувства, вне зависимости от законности действий или правил, созданных обществом. Женщина в окружении мужчин, которые играют в свои жестокие и опасные игры. Они ждут, чью сторону она займет. Но Зося выбирает свою сторону, — поделилась режиссер фильма Наталья Углицких.

Отметим, завершает фильм пронзительная песня. Написала ее Светлана Сурганова. Жители Самары могут посмотреть картину в нескольких кинотеатрах города. Доступны билеты по Пушкинской карте.

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