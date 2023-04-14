Самарский Этнопарк откроет весенне-летний сезон 30 апреля 2023 года

Горожане смогут посетить торжественное мероприятие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают открываться парки и общественные территории. Участки подготовили к весенне-летнему сезону.

По информации городской администрации, торжественное мероприятие стартует 30 апреля 2023 года. Открытие пройдет с 11:00 до 20:00. В программе: мини-экскурсии, игровые пространства для детей, мастер-классы по народному декоративному творчеству, стрельбе из лука и национальным танцам. Также жители смогут попробовать йогу и национальные чайные церемонии.

В рамках программы также состоится «Разгуляй». Участники могут получить призы. Напомним, аттракционы в парках могут начать работу с 20 апреля 2023 года.

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