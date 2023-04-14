В России усилят развитие сферы финансовых технологий

Соглашение предполагает большую совместную работу. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

В рамках конференции Data Fusion прошло подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития финансовых технологий и их практического применения для решения задач финансового рынка. Соглашение подписали Банк России и банк ВТБ

Партнеры намерены расширять сотрудничество в области образовательных проектов и популяризации финтеха, проводить обучающие мероприятия и практики. Сотрудничество также предполагает обмен передовым опытом при подготовке кадров и повышении квалификации по направлениям финансовых технологий, платежных инноваций и финансовой кибербезопасности.

Стороны планируют проводить исследования в области инноваций в финтехе и осуществлять информационную поддержку совместной деятельности.

- Заключение такого соглашения о сотрудничестве открывает еще больше возможностей для развития совместных проектов. Объединив наш опыт, уверен, мы сможем предложить рынку лучшие цифровые практики. Сейчас в фокусе нашего внимания — сотрудничество в сфере образовательных проектов для технологических кадров, которые двигают вперед развитие отрасли финансовых технологий. В частности, мы стали первым российским банком-партнером образовательно-просветительской инициативы Финтех Хаба Банка России по теме Data Fusion, — рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.