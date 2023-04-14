Перевозчиков на межмуниципальные маршруты выберут в Самарской области в мае 2023 года

На конкурс заявлены 19 межмуниципальных маршрутов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области проведут конкурс на право получения свидетельств о выполнении межмуниципальных перевозок. Он должен состояться 10 мая 2023 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального министерства транспорта и автодорог.

Перевозчиков ищут на 19 межмуниципальных маршрутов. К примеру, это Октябрьск — Тольятти, Отрадный — Нефтегорск, Борское — Отрадный, Самара — совхоз Южный, Красный Яр — Отрадный, Рамено — Сызрань и другие направления.

Принять участие в конкурсе смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на перевозку пассажиров автотранспортом вместимостью более 8 человек. Кроме того, у участников не должно быть задолженности по обязательным платежам в бюджеты РФ за последний отчетный период.

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