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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:31

Самарцы реже остальных россиян прогуливают работу

Жители ответили на вопросы аналитиков
Алена ПРОВКИНА
Самарцы реже опаздывают

Самарцы реже опаздывают

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители гораздо реже прогуливают работу, чем остальные россияне. Онлайн-сервис провели опрос среди горожан.

По информации hh.ru, больше половины опрошенных самарцев пропускают работу только по уважительной причине: отпуск или больничный. Об этом заявили 61% респондентов. 27% рассказали, что отгул может быть и по другим личным причинам: болезнь, семейные проблемы или приход мастера.

Только 20% самарцев могут взять отгул для похода к врачу или из-за форс-мажора. Ответы всех самарцев отличаются от ответов жителей регионов России.

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