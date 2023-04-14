Land Rover и Lada Priora столкнулись на ул. Демократической в Самаре 14 апреля 2023 года

Авария случилась утром 14 апреля. Фото: t.me/samaradtp

В пятницу, 14 апреля 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием двух машин. Автомобили столкнулись на улице Демократической. Информацию в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

По словам самарцев, участниками аварии стали Land Rover и Lada Priora. Оба автомобиля получили заметные повреждения. Предварительно, пострадавших нет.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили подробности произошедшего ДТП. По предварительным данным, 28-летний водитель Priora ехал по улице Демократической в сторону улицы Волжской. В определенный момент он начал поворачивать налево, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Rover. В результате иномарка отлетела на Renault Sandero.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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