В Самарской области разработают «Киберазбуку» для защиты подростков от интернет-преступности

Детей и их родителей научат правильному времяпрепровождению в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников научат цифровой грамотности, чтобы оградить их от интернет-преступности. Поводом этому стало большое число киберпреступлений, связанных с травлей подростков, вовлечением их в противоправные действия и со взломом аккаунтов. Для защиты детей разработают «Киберазбуку».

Ранее «Единая Россия» запустила проект «Цифровая Россия». В рамках него для школьников по всей стране проводят уроки цифровой грамотности. В Самарской области активисты партии занялись разработкой пилотной серии роликов «Киберазбуки». Они научат детей и их родителей правильному времяпрепровождению в интернете.

- Мы проводим лекции по безопасности личных данных, а также дополнительно объясняем детям, как работают DDoS-атаки на сайты и как они могут их распознать. Считаю, что мы должны объяснять детям значение «цифровой гигиены» в их жизни. Они должны знать, как себя защитить. В ближайшее время курс по кибербезопасности будет расширяться, - сказал координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Самарской области Олег Сурнин.

Напомним, темы информационной безопасности и «цифровой гигиены» отражены в народной программе «Единой России».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал