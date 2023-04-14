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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 11:52

В Самарской области мужчина поставил павильон со сладостями на чужом участке

Правоохранители обязали снести постройку
Алена ПРОВКИНА
Приставы обязали снести участок

Приставы обязали снести участок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил заняться бизнесом. Мужчина поставил павильон со сладостями на чужом участке.

По информации ГУФССП России по Самарской области, нарушитель не планировали делать бизнес легальным и не стал заключать договор аренды с администрацией. При этом, на просьбы о сносе здания он не реагировал. После чего мэрия обратилась в суд, который обязал предпринимателя выполнить требования.

Сотрудники службы также вручили мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства. Мужчина демонтировал павильон.

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