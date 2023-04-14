В Самарской области мужчина поставил павильон со сладостями на чужом участке

Приставы обязали снести участок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил заняться бизнесом. Мужчина поставил павильон со сладостями на чужом участке.

По информации ГУФССП России по Самарской области, нарушитель не планировали делать бизнес легальным и не стал заключать договор аренды с администрацией. При этом, на просьбы о сносе здания он не реагировал. После чего мэрия обратилась в суд, который обязал предпринимателя выполнить требования.

Сотрудники службы также вручили мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства. Мужчина демонтировал павильон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.