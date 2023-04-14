В Кремле не стали комментировать дело против самарского депутата Михаила Абдалкина

Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деле депутата-коммуниста в суд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчет выходки депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина. Народный избранник негативно прославился после публикации видео, где он слушает послание главы государства с лапшой на ушах.

Журналисты спросили у Дмитрия Пескова, адекватное ли наказание за «шутку» - штраф в 150 тысяч рублей. Тот заявил, что идет судебное разбирательство, которое Кремль не может комментировать, пишет РИА «Новости». Также пресс-секретарь президента отметил: «Это совсем уже не наш вопрос».

Напомним, Михаил Абдалкин опубликовал видео, где он сидит перед монитором компьютера с лапшой на ушах, в феврале 2023 года. В таком виде он слушал послание главы государства Федеральному собранию. Коллеги депутата осудили его за подобный поступок и объявили публичное порицание. Руководству КПРФ рекомендовали исключить его их партии. Однако наказывать народного избранника не стали.

Между тем, полиция составила на Михаила Абдалкина протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Новокуйбышевский городской суд назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Депутат не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу в Самарский облсуд. Рассмотрение намечено на конец апреля 2023 года.

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